الرئيس الزبيدي يكلّف رئيس جديد للقيادة المحلية لانتقالي سقطرى

عدن (المندب نيوز) خاص

في إطار جهود قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لإعادة ترتيب وتطوير القيادة المحلية للمجلس في محافظة ارخبيل سقطرى لمهامها، أصدر الأخ اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس التكليف رقم (5) لعام 2020م ، والذي قضى بتكليف الأخ ناظم مبارك علي بن قبلان بأداء مهام رئيس القيادة المحلية بالمحافظة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور التكليف يومنا هذا الأحد الموافق 12 إبريل 2020م.

ويتضمن التكليف استمرار الأخ ناظم مبارك قبلان بأداء المهمة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رئيس للقيادة المحلية وفقا للإجراءات المعتمدة بالنظام الأساسي للمجلس.