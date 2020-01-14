الرئيس الزبيدي يلتقي الاسرى المحررين من سجون مليشيات الاخوان في شبوة ومأرب

استقبل الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، الأسرى المحررين من سجون مليشيات الإخوان التابعة لحكومة الشرعية، في محافظتي شبوة ومأرب.

وهنأ الرئيس الأسرى المحررين بالخروج من زنانزين المليشيات بعد أشهر من المعاناة والتعذيب، مشيداً بصمودهم وبطولاتهم التي اجترحوها دفاعاً عن وطنهم وتطلعات شعبهم.

وشدد الرئيس على اهتمام المجلس الانتقالي الجنوبي، بملف الأسرى، مؤكدا دعمه لكافة الأسرى حتى عودتهم جميعًا إلى أهلهم سالمين.

وأبدى الأسرى المحررون من سجون مليشيات الإخوان سعادتهم بلقاء الرئيس الزُبيدي، كما أعربوا عن اعتزامهم مواصلة الدفاع عن الوطن والحرب ضد الإرهاب.