عدن 24

الرئيس الزبيدي يلتقي قائد قوة حماية المنشآت الحكومية ويشيد بجهوده في الامن والاستقرار

2 ديسمبر، 2019
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التقى رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي اليوم الإثنين العميد احمد مهدي بن عفيف قائد لواء حماية المنشآت الحكومية خلال زيارة رسميه قام بها “عفيف الى مقر اقامة اللواء الزبيدي.وتناول اللقاء دور اللواء في عملية تأمين المرافق والمنشآت الحكومية بمحافظتي عدن ولحج والجهود الجبارة التي يبذلها في تحقيق وتعزيز الأمن والإستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.كما ناقش اللقاء سبل تنفيذ اتفاق الرياض على الارض والآليات المتبعة لانجاحه وبما يلبي طموحات وتطلعات ابناء الشعب.وتطرق اللقاء الى آفاق العملية السياسية التي يقودها المجلس الانتقالي برعاية ودعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ويما يحقق الامن والسلام في ربوع الوطن.واوضح “عفيف” ان هدفهم الوحيد في اللواء نشر السلام والأمان في أرض الوطن بكافة مرافقة الحيوية التي تعتبر شريان اساسي للحياة.وفي اللقاء أشاد القائد عيدروس الزبيدي بمستوى انضباط افراد اللواء مظهرا وكفاءات تميز بها لواء حماية المنشأت الحكومية في عدن ولحج .وفي ختام اللقاء تمنى “الزبيدي” التوفيق والسداد لهذا الصرح العسكري الفعال في كافة مهامة العملية.

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الامن الحكومية الرئيس الزبيدي المنشآت بجهوده حماية في قائد قوة والاستقرار ويشيد يلتقي

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