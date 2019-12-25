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الرئيس الزبيدي يناقش تطورات الأوضاع في الجبهات ضد المليشيات الحوثية

25 ديسمبر، 2019
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التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بالعاصمة عدن، للواء سيف صالح محسن، نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الفنية.

وخلال اللقاء، ناقش الرئيس الزُبيدي، مع نائب رئيس الأركان للشؤون الفنية، تطورات الأوضاع في الجبهات ضد المليشيات الحوثية، ودعمها وتعزيزها بما يضمن الحفاظ على الانجازات التي تحققت.

كما أطلع الرئيس القائد اللواء سيف صالح، على الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي سيعزز نجاح تنفيذه، حالة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، وتكثيف الجهود نحو دحر المشروع الإيراني الذي تحمله المليشيات الحوثية.

وأشاد الرئيس القائد بالدور الذي تلعبه القيادات الجنوبية في وزارة الدفاع، مثمناً مواقفها الشجاعة تجاه القضايا الوطنية المصيرية وفي مقدمتها القضية الجنوبية.

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