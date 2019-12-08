المشهد العربي

الرئيس الزُبيدي يبحث خطة تأمين أبين من مليشيا الإخوان

8 ديسمبر، 2019
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بحث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال لقاءه مع قادة اللواء 11 صاعقة، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، خطة تأمين محافظة أبين من محاولات غزوها من قبل مليشيا الإخوان.

واستعرض جاهزية منتسبي اللواء، والمهام الرئيسية بحماية أبين من مخططات إعادة إغراقها في أتون الإرهاب الممول من أعداء الجنوب.

وأشاد بجهود اللواء 11 صاعقة، مؤكدًا وقوف المجلس الانتقالي إلى جانب قيادة اللواء ودعمه بما يضمن مواصلته لإدائه بأعلى كفاءة.

وأعرب قادة اللواء 11 صاعقة، عن استعدادهم ومنتسبي اللواء لأي مهام مُوكلة إليهم وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للجنوب.

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