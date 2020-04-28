الرئيس الزُبيدي يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي مستجدات الوضع في اليمن والجنوب على وجه الخصوص

بحث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية، مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف ، اخر مستجدات الوضع على الساحة الجنوبية خاصة واليمن بشكلا عام.

وناقش الجانبان في إتصال هاتفي ، أمس الثلاثاء ، عدد من القضايا المشتركة الهامة وتطورات الوضع العسكرية والسياسية والإنسانية خاصة في الجنوب .

كما تطرق الرئيس الزُبيدي وسعادة نائب وزير الخارجية الروسي الى إعلان قيادة المجلس الانتقالي حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب .

من جانبه دعا بوغدانوف الى إيجاد الحلول المناسبة لاحلال السلام في اليمن والجنوب ، مشيرا الى دعم روسيا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث .

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