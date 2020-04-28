عدن 24

الرئيس الزُبيدي يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي مستجدات الوضع في اليمن والجنوب على وجه الخصوص

29 أبريل، 2020
0

بحث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية، مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف ، اخر مستجدات الوضع على الساحة الجنوبية خاصة واليمن بشكلا عام.
وناقش الجانبان في إتصال هاتفي ، أمس الثلاثاء ، عدد من القضايا المشتركة الهامة وتطورات الوضع العسكرية والسياسية والإنسانية خاصة في الجنوب .
كما تطرق الرئيس الزُبيدي وسعادة نائب وزير الخارجية الروسي الى إعلان قيادة المجلس الانتقالي حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب .
من جانبه دعا بوغدانوف الى إيجاد الحلول المناسبة لاحلال السلام في اليمن والجنوب ، مشيرا الى دعم روسيا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الخارجية الخصوص الرئيس الروسي الزبيدي الوضع اليمن على في مستجدات مع نائب والجنوب وجه وزير يبحث

إقرا أيضا

Photo of الشبحي يبحث مع السفير الصيني مستجدات الأوضاع في الجنوب

الشبحي يبحث مع السفير الصيني مستجدات الأوضاع في الجنوب

29 أبريل، 2020
Photo of وزارة الصحة بعدن ولجنة مكافحة كورونا في الانتقالي يصدرون بيانا حول الوضع الصحي بعدن

وزارة الصحة بعدن ولجنة مكافحة كورونا في الانتقالي يصدرون بيانا حول الوضع الصحي بعدن

28 أبريل، 2020
Photo of في اجتماع موسع .. انتقالي حضرموت يقف على مستجدات الأوضاع في الجنوب

في اجتماع موسع .. انتقالي حضرموت يقف على مستجدات الأوضاع في الجنوب

28 أبريل، 2020
Photo of نائب الرئيس: حزب الإصلاح هو الفرع الرئيس للتنظيم الدولي للإخونج في اليمن

نائب الرئيس: حزب الإصلاح هو الفرع الرئيس للتنظيم الدولي للإخونج في اليمن

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق