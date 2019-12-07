الرئيس “الزُبيدي” يشيد بالروح الوطنية والقتالية التي تتمتع بها قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بأبين

أبين ( المندب نيوز ) خاص

أشاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالوطنية والروح القتالية الكبيرة التي يتمتع بها قيادات وأفراد الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بمحافظة الضالع.

جاء ذلك خلال لقاه يوم أمس الجمعة بالقائد مهدي حنتوش قائد الحزام الامني قطاع احور

وطمأن اللواء الزبيدي القائد حنتوش وجميع ابناء أحور بأن كل تلك البطولات والماثر التي اجترحها ابطال الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية قطاع احور والتضحيات الجسيمة التي قدمت في سبيل صد المليشيات الغازية الاخوانية وماقدمة رجال الحزام في احور والمقاومة الجنوبية من تضحيات في سبيل فرض الامن والاستقرار لن تذهب هدرا”

ويستعيد ابناء أبين زمام الامور في محافظتهم على كامل ترابها.

وخلال اللقاء ناقش الزبيدي مع القائد حنتوش مستجدات الاوضاع في مدير احور وجاهزية واستعداد افراد الحزام والمهام التي ستوكل اليهم وفق الالية التنفيذية التي تضمنتها بنود اتفاق الرياضة الذي رعته المملكة العربية السعودية والاستعداد العسكري القتالي مع المستجدات وكل الاحتمالات في ضل المستجدات الراهنة واننا مع تنفيذ اتفاق الرياض احتراما لاتفاقاتنا وعهودنا

واحتراما لدور المملكة العربية السعودية الحاضنة والراعية للأتفاق .

وعبر القائد حنتوش عن شكره الجزيل للقائد عيدروس الزبيدي على اهتمامة ودعمه اللامحدود لقوات الحزام الأمني أبين .

مؤكدا جاهزية واستعداد قيادات وافراد الحزام آبين لتنفيذ أي مهام ستوكل إليها لحفظ الامن والاستقرار في آبين مؤكدا اننا سنقف بالمرصاد بكل رجالنا في احور لصد أي تقدم للقوات الغازية الاخوانية وسنضحي بكل مانملك وسنقدام جمامجنا فدا لدفاع عن ارضنا وسنضل على هبة الاستعداد عاشقين المواجهة مع العدو في أي لحظة.