4 مايو

الرئيس الزُبيدي يشيد بشجاعة شباب كريتر في إنقاذهم مواطن جرفته سيول الامطار

22 أبريل، 2020
0

اخبار وتقارير

الأربعاء – 22 أبريل 2020 – الساعة 12:11 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

بتكليف من الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أجرى المهندس نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشبان الذين ضربوا اليوم مثالاً للتضحية والبطولة، بتحديهم للمخاطر وانقاذهم لأحد المواطنين المسنين بعد أن جرفته مياه السيول في مدينة كريتر وأنقذوه من موت محقق.
وخلال الاتصال بالأبطال وهم: رأفت فضل مبجر ، عزيز حامد جرجرة، المصور محمود وهاس، ومبجر فضل مبجر، وماجد وعلوان، نقل إليهم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي تحيات واعتزاز الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي بشجاعتهم وإقدامهم.
ونوّه هيثم للشبان الشجعان بأن ما قاموا به يمثل تجسيدا للقيم الإنسانية النبيلة وروح التكاتف التي تُميّز شبان ورجال العاصمة عدن، مبلغاً إياهم دعوة الرئيس القائد لهم لزيارة رئاسة المجلس، لشكرهم على موقفهم النبيل والشجاع.


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إنقاذهم الامطار الرئيس الزبيدي بشجاعة جرفته سيول شباب في كريتر مواطن يشيد

إقرا أيضا

Photo of تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الزُبيدي.. إغاثة انتقالي التواهي ترفع مخلفات الأمطار بالمديرية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الزُبيدي.. إغاثة انتقالي التواهي ترفع مخلفات الأمطار بالمديرية

22 أبريل، 2020
Photo of أوكسفام : المطر جعل الكثيرين بعدن امام خطر أعلى من كورونا

أوكسفام : المطر جعل الكثيرين بعدن امام خطر أعلى من كورونا

22 أبريل، 2020
Photo of ادارة امن عدن : وفاة 8 واصابة 4 بينهم أطفال جراء السيول ..اللواء شلال يوجه الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالي والمتضررين

ادارة امن عدن : وفاة 8 واصابة 4 بينهم أطفال جراء السيول ..اللواء شلال يوجه الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالي والمتضررين

22 أبريل، 2020
Photo of الرئيس الزُبيدي يُعزّي الوكيل أيمن النواصري في وفاة عمه

الرئيس الزُبيدي يُعزّي الوكيل أيمن النواصري في وفاة عمه

21 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق