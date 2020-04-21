الرئيس الزُبيدي يشيد بشجاعة شباب كريتر في إنقاذهم مواطن جرفته سيول الامطار

4 مايو / خاص

بتكليف من الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أجرى المهندس نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشبان الذين ضربوا اليوم مثالاً للتضحية والبطولة، بتحديهم للمخاطر وانقاذهم لأحد المواطنين المسنين بعد أن جرفته مياه السيول في مدينة كريتر وأنقذوه من موت محقق.

وخلال الاتصال بالأبطال وهم: رأفت فضل مبجر ، عزيز حامد جرجرة، المصور محمود وهاس، ومبجر فضل مبجر، وماجد وعلوان، نقل إليهم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي تحيات واعتزاز الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي بشجاعتهم وإقدامهم.

ونوّه هيثم للشبان الشجعان بأن ما قاموا به يمثل تجسيدا للقيم الإنسانية النبيلة وروح التكاتف التي تُميّز شبان ورجال العاصمة عدن، مبلغاً إياهم دعوة الرئيس القائد لهم لزيارة رئاسة المجلس، لشكرهم على موقفهم النبيل والشجاع.

