الرئيس “الزُبيدي” يلتقي الجالية الجنوبية بالمملكة ودول الخليج ويثني على دور المغتربين في خدمة القضية الجنوبية

الرياض ( المندب نيوز) خاص

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، بنخبة من قيادات الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وألقى الرئيس القائد كلمة خلال اللقاء أشاد فيها بالدور المحوري الذي قدمه المغتربون من أبناء الجنوب في شتى المراحل والمنعطفات التي مر بها الحنوب، لا سيما دورهم الكبير في دعم الحراك الجنوبي السلمي ومن ثم الكفاح المسلح، مسطرين بذلك أدواراً ريادية سيدونها التاريخ لهم في أنصع صفحاته.

وأكد الرئيس القائد حاجة الجنوب إلى الكفاءات الوطنية التي غيبها التهجير القسري، والتي يؤمّل عليها لنقل الخبرات والمعارف التي اكتسبوها في بلدان المهجر إلى أرض الوطن، للإسهام في بناء مؤسساته وتأهيل شبابه.

كما أكد على ضرورة عودة الرأس المال المهاجر للاستثمار في الجنوب، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، ليكون بذلك خير رافد لدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل العاطلين عن العمل.

من جانبه تحدث الشيخ عباس صنيج الشاعري، رئيس الجالية الجنوبية في المملكة ودول الخليج، معبراً عن شكر وتقدير الجالية للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي والوفد المرافق له، لاتاحة فرصة اللقاء مع نخبة من قيادات الجالية في المملكة، مؤكداً على دعم الجالية لكل الخطوات التي يخطوها المجلس الانتقالي الجنوبي، لخدمة شعب الجنوب وتمثيل مطالبه وقضيته الوطنية.

فيما تحدث الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة الانتقالي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، مقدماً شرحاً موجزاً عن المفاوضات القائمة والوضع السياسي الراهن، مؤكداً على أن اتفاق الرياض يمثل بارقة أمل وخطوة هامة لنقل نضالات شعب الجنوب إلى مصاف متقدمة، ونوه إلى إنه اتفاق مرحلي للوصول إلى عملية سياسية شاملة، والتي سيأتي في مقدمة محاورها قضية شعب الجنوب ومستقبل الجنوب.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه تحدث الأستاذ علي عبدالله الكثيري عضو هيئة رئاسة الانتقالي، نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، مقدماً شرحاً موجزاً حول الخطاب السياسي والإعلامي ودور الجاليات الجنوبية في تمثيل صورة مشرفة لشعب الجنوب أمام المجتمعات والشعوب التي يعيشون فيها ويختلطون بها.

وفي ختام اللقاء تم تكريم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والوفد المرافق له من قبل الجالية الجنوبية في المملكة والخليج، حيث تم تقديم درع التكريم نيابة عن الجالية من قبل الشيخ عباس صنيج رئيس الجالية في المملكة والخليج، والأستاذ عبدالله البطاطي عضو المجلس الأعلى للجالية، رئيس الجالية في المنطقة الغربية.

حضر اللقاء أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الأستاذ سالم السقطري، والأستاذ عبدالرحمن شيخ، والمهندس عدنان الكاف، والأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للعلاقات الخارجية، والأستاذ أنيس الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات، والأستاذ عادل مطلق عضو الإدارة العامة للعلاقات الخارجية من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي.

فيما حضره ممثلو الجالية الجنوبية في عددٍ من مناطق المملكة العربية السعودية.