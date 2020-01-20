الرئيس الزُبيدي يلتقي بوالد الشهيد وضاح البدوي

المكلا (المندب نيوز) خاص

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، المناضل حسن علي سعيد، والد الشهيد وضاح البدوي.

وأشاد الرئيس الزُبيدي خلال اللقاء بالمسيرة العطرة للشهيد وضاح، مؤكدا بأنها مصدر فخر واعتزاز لشعب الجنوب كافة.

وشدد الرئيس القائد على أن تضحيات الشهيد البدوي لن تذهب هدراً، وهي دين في أعناق الشرفاء والقادة الذين سيكملون طريق الشهداء لتحقيق ما استشهدوا في سبيله والمتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

من جهته عبر المناضل حسين علي سعيد عن سعادته البالغة بلقاء الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، مؤكدا إنه يشعر بالفخر والاعتزاز لما خلده نجله وضاح في سبيل وطنه الجنوب.

ويعتبر الشهيد وضاح حسن علي البدوي أحد أشهر شهداء الحراك الجنوبي السلمي الذي قضى معظم حياته وهو يرتدي علم دولة الجنوب قبل أن تنال منه رصاصة غادرة اخترقت عنقه سقط على إثرها صريعا وبجانبه أيضا شهيدان آخران .