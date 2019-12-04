الرئيس “الزُبيدي” يلتقي رئيس انتقالي شبوة وأعضاء الهيئة التنفيذية لقيادة المحافظة

عدن ( المندب نيوز) خاص

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، الشيخ علي محسن السليماني، وأعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع القيادة المحلية بمحافظة شبوة وهيئتها التنفيذية، عقب الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وبحث اللقاء الإجراءات اللازمة لتفعيل أداء الهيئة وإنجازها لمهامها على صعيد المحافظة والمديريات.

وشدد الرئيس الزُبيدي على أهمية رصد الخروقات المخالفة لاتفاق الرياض والرفع بتقارير يومية عن هذه الخروقات في الزمان والمكان الجغرافي أولاً بأول.