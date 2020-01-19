كريتر سكاي

الرئيس الزُبيدي يناقش مع الشيخ عوض العلهي الأوضاع بالمنطقة الوسطى

19 يناير، 2020
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عدن (كريتر سكاي) خاص

التقى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في مكتبه بالعاصمة عدن، شيخ مشائخ عله، الشيخ عِوَض محمد العلهي.

وخلال اللقاء ناقش الرئيس القائد مع الشيخ العلهي، أوضاع المنطقة الوسطى بمحافظة أبين وجهود المقاومة فيها لردع الغزاة القادمين من خارج الجنوب، ودور رجال القبائل في مواجهة خلايا الإرهاب الإخوانية القادمة من معاقلها في شمال اليمن.

وأشاد الرئيس القائد بجهود أبناء ابين وبالشيخ عوض ومايحملة من حكمة واتزان ورجاحة عقل، في حل العديد من القضايا المجتمعية.

وأكد الرئيس القائد علي أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي يفتخرون بتواجده الدائم مع المجلس لما له من رمزية وأهمية وتأثير ايجابي على صعيد وحدة الصف الداخلي.

بدوره أكد الشيخ عوض بن علي بن محمد العلهي أن المجلس الانتقالي الجنوبي أهم مكسب من المكاسب التي تحققت للجنوب، معبراً عن فخره بحضور دورة الانعقاد الثالثة للجمعية الوطنية التي جرت في العاصمة عدن.

حضر اللقاء العميد عبدالله الحوتري، رئيس القيادة المحلية بمحافظة أبين، والدكتور متعب العلهي.

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