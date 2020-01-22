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الرئيس الزُبيدي يُعزي في وفاة المناضل عوض السعيدي

22 يناير، 2020
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بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة المناضل عوض عبدالنبي السعيدي (كويس)، الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء.

وعبّر الرئيس القائد في البرقية عن خالص مواساته لأسرة الفقيد السعيدي، ومشاطرته لهم الأحزان في هذا المصاب الأليم.

كما عددت البرقية مناقب الفقيد الذي كان أحد فدائيي ثورة أكتوبر المجيدة ضد المستعمر البريطاني، منذ انطلاق الكفاح المسلح في العام 1963.

وابتهل الرئيس القائد في ختام برقيته إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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الرئيس الزبيدي السعيدي المناضل عوض في وفاة يعزي

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