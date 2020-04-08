عدن 24

الرئيس الزُبيدي يُعزّي الرئيس هادي في وفادة العميد أحمد علي هادي

8 أبريل، 2020
0

 
بعث اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، في وفاة العميد الركن أحمد علي هادي، قائد اللواء 315 مدرع، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.
وفي البرقية عبّر اللواء الزُبيدي عن عظيم مواساته وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لفخامة الرئيس هادي، ولأسرة الفقيد، وفي مقدمتهم نجله علي وآل الدنبوع كافة بهذا المصاب الجلل.
مشيداً بأدوار الفقيد المتميزة منذ التحاقه في السلك العسكري في بناء وتأسيس جيش الجنوب ومؤسسته العسكرية الباسلة.
وابتهل الرئيس الزُبيدي في برقيته إلى الله، أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وألا يريهم مكروها بعده، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أحمد الرئيس الزبيدي العميد علي في هادي وفادة يعزي

إقرا أيضا

Photo of أسعار الصرف صباح اليوم الأربعاء في العاصمة عدن

أسعار الصرف صباح اليوم الأربعاء في العاصمة عدن

8 أبريل، 2020
Photo of عاجل| قوات تابعة لمحافظ سقطرى “محروس” تختطف أركان القوات الخاصة

عاجل| قوات تابعة لمحافظ سقطرى “محروس” تختطف أركان القوات الخاصة

8 أبريل، 2020
Photo of عاجل | مليشيا الإصلاح تعتقل رئيس انتقالي شبوة محسن السليماني

عاجل | مليشيا الإصلاح تعتقل رئيس انتقالي شبوة محسن السليماني

8 أبريل، 2020
Photo of “أحرار” تعلن دعمها لإعلان الأمم المتحدة إيقاف الحرب في اليمن

“أحرار” تعلن دعمها لإعلان الأمم المتحدة إيقاف الحرب في اليمن

8 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق