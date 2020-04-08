الرئيس الزُبيدي يُعزّي الرئيس هادي في وفادة العميد أحمد علي هادي



بعث اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، في وفاة العميد الركن أحمد علي هادي، قائد اللواء 315 مدرع، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وفي البرقية عبّر اللواء الزُبيدي عن عظيم مواساته وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لفخامة الرئيس هادي، ولأسرة الفقيد، وفي مقدمتهم نجله علي وآل الدنبوع كافة بهذا المصاب الجلل.

مشيداً بأدوار الفقيد المتميزة منذ التحاقه في السلك العسكري في بناء وتأسيس جيش الجنوب ومؤسسته العسكرية الباسلة.

وابتهل الرئيس الزُبيدي في برقيته إلى الله، أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وألا يريهم مكروها بعده، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.