عدن 24

الرئيس الزُبيدي يُعزّي الفريق النخعي بوفاة والدته

7 ديسمبر، 2019
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بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى الفريق الركن عبدالله سالم النخعي، رئيس هيئة الأركان العامة، بوفاة والدته، التي انتقلت إلى جوار ربها فجر اليوم بالعاصمة عدن.
وعبّر الرئيس القائد خلال البرقية عن مشاطرته للفريق النخعي وأفراد أسرته كافة، مشاعر الحزن والألم بمصابهم هذا، سائلاً المولى العلي القدير أن يكون ذلك آخر أحزانهم.
وختم الرئيس القائد برقيته مبتهلاً إلى الله بأن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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الرئيس الزبيدي الفريق النخعي بوفاة والدته يعزي

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