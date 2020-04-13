عدن 24

الرئيس الزُبيدي يُعزّي عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية عادل الشبحي في وفاة والده

13 أبريل، 2020
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بعث الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة للأخ عادل صادق الشبحي، عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين.
وعبّر الرئيس الزُبيدي في البرقية، عن صادق تعازيه للأخ عادل الشبحي، وآل الشبحي كافة بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى القدير أن يعصم قلوبهم بالصبر، وأن يجعل هذا المصاب آخر أحزانهم.
كما ابتهلت البرقية إلى الله، أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.
إنّا لله وأنّا إليه راجعون.
 

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