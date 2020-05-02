الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة العميد خالد البيشي

بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد العميد خالد صالح فضل البيشي، الركن الفني لقوات الدعم والإسناد، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس الجمعة في أحد مشافي العاصمة عدن.

وعبُر الرئيس الزُبيدي عن بالغ حزنه وعظيم مواساة لأسرة وذوي الفقيد، وللواء علي أحمد البيشي، قائد اللواء الأول مشاة وأفراد أسرته كافة، بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى أن يجعله آخر أحزانهم وألا يريهم مكروهاً بعده.

وعددت البرقية المناقب النضالية والصفات الحميدة التي عُرف بها الفقيد، مشيرة إلى أن الوطن خسر برحيله واحداً من أبرز المناضلين الذين كانت لهم بصمات بارزة في معارك مواجهة التمدد الحوثي في أرض الجنوب، كما خسرت المقاومة والجيش الجنوبي برحيله واحدا من خيرة قادتها الأبطال.

وابتهل الرئيس الزُبيدي في برقيته إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.



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