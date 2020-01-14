الرئيس القائد عيدروس الزبيدي يلتقي الأسرى المحررين من سجون مليشيات الإخوان

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية صباح اليوم الأسرى المحررين من سجون ميليشيات الإخوان في محافظتي شبوة ومارب.

وهنأ الرئيس الزبيدي الأسرى المحررين بالخروج من زنانزين المليشيات بعد أشهر من المعاناة والتعذيب، مشيدًا بصمودهم وبطولاتهم التي اجترحوها دفاعًا عن وطنهم وتطلعات شعبهم.

وأكد الرئيس القائد ان المجلس الانتقالي يولي اهتمامًا خاصًا لملف الأسرى وسيقف جنبًا الى جنب مع كافة الاسرى حتى عودتهم جميعًا الى اهلهم سالمين غانمين، مشيدًا بجهودهم وتضحياتهم التي بذلوها من اجل رفع راية الوطن عاليًا والدفاع عنه.

وتمنى الرئيس الزُبيدي للأسرى العودة الحميدة لأهلهم وذويهم، وقضاء أوقاتًا سعيدة معهم بعد أشهر من القلق والألم.

من جهتهم عبر الأسرى المحررون من سجون ميليشيات الاخوان عن سعادتهم باللقاء بالأخ الرئيس، مؤكدين بأن معاناة سجون المليشيات لم تؤثر في معنوياتهم وانهم سيعودون لمواصلة الدفاع عن الوطن والحرب ضد الإرهاب.