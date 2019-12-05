الرئيس القائد ” عيدروس الزُبيدي” يشيد بيقظة الحزام الأمني بلحج ويطلع على تطورات العمليات العسكرية شمال الضالع

عدن (المندب نيوز )خاص

أشاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، باليقظة العالية لقوات الحزام الأمني والقوات الأمنية بمحافظة لحج، ودورها في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة.

وأكد الرئيس القائد خلال استقباله صباح اليوم الخميس في مكتبه، قائد قوات الإسناد والدعم الأمني بمحافظة لحج، القائد جلال الربيعي، دعم المجلس لكل الجهود التي تبذل لتطوير وتحديث الجهاز الأمني وفي مقدمتها قوات الإسناد والدعم، حتى تتمكن من أداء دورها في حماية الأمن والسكينة العامة.

واستمع الرئيس الزُبيدي من القائد الربيعي، لشرح موجز عن أنشطة قوات الإسناد والدعم، والعمليات التي تضطلع بها في المحافظة.

ومن جهة، أخرى ناقش الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، التطورات العسكرية في جبهات شمال الضالع مع القائد عبدالكريم الصولاني، قائد اللواء الأول صاعقة.

واستمع الرئيس الزُبيدي من القائد الصولاني، إلى شرح عن سير العمليات القتالية في جبهة الضالع، مشيداً بتضحيات واستبسال منتسبي اللواء الأول صاعقة في التصدي لمحاولات التوغل التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية، وتكبيدها خسائر فادحة.