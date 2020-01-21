الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطمئن على أحوال أسرة الشهيد أبو خطاب

عدن (المندب نيوز) خاص

زار الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد رمزي وجدان (ابوخطاب)، قائد كتيبة الصاعقة الجنوبية والذي أستشهد في نهاية يونيو من العام الماضي في جبهة حجر بمحافظة الضالع في مواجهات مع مليشيا الحوثي.

وأطمأن الرئيس الزُبيدي على أحوال أسرة الشهيد ،مؤكداً أنهم سيحظون بكل الرعاية، وذالك أقل ما يمكن تقديمه من واجب تجاه الشهيد البطل وتضحياته وأسرته المناضلة التي قدمت أغلى ما لديها وهم ثلاثة من خيرة شبابها.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن اعتزازهم بهذه اللفتة الانسانية الكريمة من قبل الرئيس الزُبيدي.

ويعد الشهيد وجدان هو الشهيد الثالث في الأسرة حيث استشهد أخاه الأول في معارك تحرير العاصمة عدن في العام ٢٠١٥م واستشهد أخاه الثاني في عمليات تطهير محافظة أبين في العام ٢٠١٦م ليلتحق بهم الشهيد أبو خطاب العام ٢٠١٩م.

رافق الرئيس الزبيدي في زيارته لمنزل الشهيد أبو خطاب، رئيس دائرة الشباب والطلاب في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي مؤمن السقاف.