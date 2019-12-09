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الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطّلع من القائد النوبي على مستجدات الأوضاع العسكرية بمحور كرش

9 ديسمبر، 2019
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التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، العميد مختار النوبي، قائد اللواء الخامس إسناد ودعم، قائد محور كرش. 

وخلال اللقاء، اطّلع الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، من العميد مختار النوبي على مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهة كرش، وجاهزية القوات الجنوبية في المحور، واحتياجاتهم.

وأبدى الرئيس القائد ارتياحه مما لمسه من يقظة وحس عسكري يتمتع به أفراد ومنتسبو محور كرش، وبما حققوه من إنجازات عسكرية عظيمة طول الفترة الماضية والتي تكللت بتطهير تلك المناطق من الاحتلال الحوثي، مؤكداً استعداد المجلس الانتقالي دعم قيادة ومنتسبي المحور وتوفير مختلف احتياجاته لمواصلة جهوده في تأمين الحدود ومنع أي محاولات تسلل للمليشيات الحوثية.

ومن جانبه، قدم القائد مختار النوبي شكره للرئيس الزُبيدي، على توفير احتياجات منتسبي محور كرش وقوات الإسناد والدعم، والقوات الجنوبية الأخرى، مؤكداً أن منتسبي قوات اللواء الخامس إسناد ودعم، على أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحفظ أمن واستقرار الجنوب

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