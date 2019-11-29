الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يعود إلى العاصمة عدن

عاد إلى العاصمة عدن مساء اليوم الخميس، الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد زيارة خارجية ناجحة.

وجاءت عودة الرئيس القائد إلى العاصمة عدن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية ترأس خلالها وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في مشاورات جدة، استجابة للدعوة الكريمة من قبل قيادة المملكة، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الرياض لحضور التوقيع على “اتفاق الرياض” بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، في الخامس من نوفمبر الجاري.

كما تضمنت زيارة الرئيس الزُبيدي الخارجية، عقد سلسلة لقاءات هامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع سفراء عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها سُبل انجاح اتفاق الرياض، وجهود مكافحة الأرهاب، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الرئيس الزُبيدي، لدى وصوله مطار عدن الدولي، الأستاذ فضل الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والدكتور عبدالناصر الوالي، والدكتورة منى باشراحيل، والدكتورة سهير أحمد علي، والعميد علي الشيبة، والأستاذ لطفي شطارة، والعميد ناصر السعدي، والمحامية نيران سوقي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ووكيلاء العاصمة عدن محمد سعيد المفلحي، والأستاذ محمد سعيد سالم، وعدد من رؤساء دوائر الأمانة العامة، ووكلاء عدد من المحافظات، وقيادات عسكرية وأمنية.