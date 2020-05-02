الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يُعزّي في وفاة العقيد عبدالحق بعوان

4 مايو / خاص



بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد ركن عبدالحق بريك سالم بعوان.

وعبّر الرئيس القائد في تعزيته عن عظيم حزنه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى أن يكون هذا آخر أحزانهم.

وعددت البرقية مناقب الفقيد وإسهاماته في تعزيز القدرات القتالية للجيش الجنوبي، من خلال ترأسه فرع الإشارة في الكلية العسكرية، ومنصبه كنائب لقائد عقد الاتصال المتحركة في رئاسة الأركان العامة.

وابتهل الرئيس القائد في ختام البرقية إلى الله تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون