الرئيس اليمني يلتقي السفير الأمريكي

«الأيام» واس

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلاده كريستوفر هنزل.

وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها ما يتصل بالأوضاع في اليمن والمستجدات والتطورات في المنطقة اثر التصعيد الإيراني في العراق.

وأكد الرئيس اليمني على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب.

كما أكد المسؤول اليمني تطلعه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الشامل في اليمن بدعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

من جهته، أكد السفير كريستوفر هنزل مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن وقيادتها الشرعية في مواجهة الانقلاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة، مثمناً مواقف اليمن المنددة بالاعتداءات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.​