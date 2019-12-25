كريتر سكاي

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشخصية العدنية فاروق حمزة

25 ديسمبر، 2019
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(كريتر سكاي)خاص:

بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة لاسرة المناضل فاروق حمزة الذي وافته المنية امس.

وجاء في برقية العزاء:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا اليوم نبأ وفاة المناضل الوطني البارز فاروق حمزة احد ابرز قيادات الحراك الجنوبي الذين التحقوا بمسيرته الاولى وخرجوا لمواجهة الظلم.

التقيته في عدن ودمشق ومصر ودائما ماكان يحمل هموم المواطن في عدن وعموم الوطن.

وبرحيل المناضل الجسور فاروق حمزة تكون عدن خاصة والجنوب عامة خسر احد ابنائه الاوفياء الذين سخروا انفسهم لخدمة الوطن والمواطن والدفاع عن حقوقه.

وفي ختام البرقية اعرب الرئيس علي ناصر محمد عن بالغ تعازيه لاسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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الرئيس الشخصية العدنية بوفاة حمزة علي فاروق محمد ناصر يعزي

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