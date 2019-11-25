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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية سالم الملق

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 4 دقائق
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(كريتر سكاي)خاص:

بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة لاسرة الفقيد الشخصية الاجتماعية البارزة سالم الملق الذي وافته المنية في بيحان يوم امس.

واشاد الرئيس علي ناصر محمد بمناقب الفقيد الذي يلقب بابو المساكين كونه يقوم باطعام عابري السبيل من الفقراء واللاجئين الصومال والاثيوبيين على الرغم من حالته المادية المتواضعة جدا.

مؤكدا برحيل الحاج سالم الملق تكون بيحان وشبوة خسرة احد رجالها الكرماء الذين وقفوا بصف الفقراء والمحتاجين رغم دخله المحدود.

واعرب الرئيس علي ناصر محمد عن بالغ حزنه لاسرة الفقيد خاصة ولاهل بيحان عامة سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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الاجتماعية الرئيس الشخصية الملق بوفاة سالم علي محمد ناصر يعزي
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