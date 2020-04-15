كريتر سكاي

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الفقيد هادي سالم فدعق

15 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة بوفاة الفقيد هادي سالم فدعق ال عبدالرزاق الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء في مستشفى الجمهورية في عدن إثر مرض عضال الم به خلال الفترة الماضية .

نص التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الاخ هادي سالم هادي فدعق ال عبدالرزاق الذي انتقل الى جوار ربه صباح يومنا هذا إثر مرض عضال آلم به خلال الفترة الماضية وبهذا المصاب الأليم، نتقدم بأحر التعازي والمواساة الاخوية إلى والد الفقيد الشيخ سالم هادي ناصر فدعق وعم الفقيد حسن هادي فدعق واولاد الفقيد احمد وسالم .. والعزاء موصول إلى اخوان الفقيد واهل فدعق كافة . 

سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهمهم وذويه الصبر والسلوان في مصابهم الجلل وإنا لله وإنا إليه راجعون .

الاسيف :
الرئيس علي ناصر محمد

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