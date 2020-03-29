كريتر سكاي

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة اللواء المناضل عبدالرحمن المفلحي

29 مارس، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

 بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة لاسرة الفقيد اللواء المناضل عبدالرحمن يحيى ناشر المفلحي الذي وافته المنية اثر المرض.
واشاد الرئيس علي ناصر محمد بمناقب الفقيد ومواقفه الداعمة لثورة ١٤ اكتوبر ضد المستعمر البريطاني حتى تحقيق الاستقلال واسهاماته بتطوير جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،مؤكدا بان برحيل عبدالرحمن المفلحي فقد الوطن احد ابنائه الاوفياء الذي سخروا انفسهم بخدمة المواطن والوطن وقدموا الغالي والنفيس لاجله.
واعرب الرئيس ناصر عن بالغ تعازيه لاسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

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الرئيس اللواء المفلحي المناضل بوفاة عبدالرحمن علي محمد ناصر يعزي

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