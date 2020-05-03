كريتر سكاي

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة ناصر فرحان

3 مايو، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله ناصر علي عوض فرحان  وبهذا المصاب الجلل نعزي انفسنا ونعزي أولاده نبيل وعلي وباقي أفراد الأسرة واولاد المرحوم عوض علي فرحان. وكل احبتنا آل فرحان ..
نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان  ويسكنه فسيح جناته وإن يصبر أهله وذويه 
إنا لله وإنا إليه راجعون .

الرئيس علي ناصر محمد

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الرئيس بوفاة علي فرحان محمد ناصر يعزي

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