عدن 24

الرئيس عيدروس الزُبيدي يناقش مع المقدم البوحر تطورات الأوضاع بمحافظة شبوة

4 ديسمبر، 2019
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استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، في مكتبه اليوم الأربعاء، المقدم محمد سالم البوحر لقميشي، قائد اللواء الرابع نخبة شبوانية.
وخلال اللقاء، ناقش الرئيس الزُبيدي، مع المقدم البوحر، مستجدات وتطورات الأوضاع في محافظة شبوة، وجاهزية واستعداد أفراد النخبة الشبوانية للمهام التي ستوكل إليهم، وفق الآلية التنفيذية التي تضمنتها بنود اتفاق الرياض، الذي رعته المملكة العربية السعودية.
وأشاد الرئيس الزُبيدي بالروح الوطنية التي يتمتع بها قيادات وأفراد النخبة والحس الأمني الذي بفضله تم تطهير شبوة من البؤر الإرهابية، مطمئناً القائد البوحر وجميع أبناء شبوة بأن كل تلك البطولات والمآثر التي اجترحها أبطال النخبة الشبوانية والتضحيات الجسيمة التي قدمت في سبيل فرض الأمن والاستقرار لن تذهب هدراً، وسيستعيد أبناء شبوة زمام الأمور في محافظتهم قريباً بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه، عبّر القائد البوحر عن شكره الجزيل للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي على اهتمامه ودعمه اللامحدود لقوات النخبة الشبوانية، مؤكداً جاهزية واستعداد قيادات وأفراد النخبة الشبوانية لتنفيذ أي مهام ستوكل إليها لحفظ الأمن والاستقرار في محافظة شبوة واستئناف عملياتها العسكرية لاستكمال تطهير المحافظة من البؤر الإرهابية الممولة والمدعومة من جهات لا تريد الخير لشبوة والجنوب.

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