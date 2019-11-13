الرئيس هادي: الأعمال الإجرامية لن تثني المؤسسة العسكرية عن القيام بواجبها الوطني

أكد الرئيس هادي أن العملية الإجرامية التي استهدفت مبنى قيادة العمليات المشتركة بمدينة مأرب، واسفرت عن مقتل واصابة عدد من الضباط لن تثني الجيش الوطني والشرفاء من أبناء الوطن على مواصلة مشوارهم البطولي والوطني والعهد الذي قطعوه على أنفسهم لتحرير الوطن من براثن الجماعة الحوثية.

جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعث بها الرئيس هادي إلى أسر وأقارب كلاً من ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، وقائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، والملازم أول حامد علي حاتم و الملازم ثاني محمد سعيد الشماحي ونصر الصباحي، الذين استشهدوا، اليوم، في العملية الإجرامية التي استهدفت أحد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب، وفقا لوكالة “سبأ” الحكومية.

وصباح اليوم قتل عدد من منتسبي وزارة الدفاع بينهم قيادات عسكرية رفيعة في قصف صاروخي لم يعرف مصدره، كما أنه لم تتبنى أي جهة مسؤوليته عن الحادث حتى الأن.

وأمس الثلاثاء نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مصدر عسكري يمني قوله إن تحقيقات أولية في هجوم استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في محافظة مأرب قبل أسبوعين أظهرت أنه تم “بصاروخ أمريكي متطور”.

وقال المصدر المطلع على التحقيقات للوكالة، إن “النتائج الأولية التي توصل لها المحققون والخبراء تؤكد أن الصاروخ الذي استخدم في الهجوم صناعة أمريكية”.

وأضاف أن “الصاروخ المستخدم من الصواريخ المتطورة والذكية، ويتم توجيهه عبر الأقمار الإصطناعية، وربطه بإحداثيات الهدف”.