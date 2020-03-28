الرئيس هادي يشيد بالمواقف البطولية التي يسطرها أبناء محافظة مأرب وإقليم سبأ في الدفاع عن الثورة والجمهورية

│الخبر | سبأ

أشاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالمواقف البطولية المشرفة التي يسطرها ويسجلها أبناء محافظة مأرب وإقليم سبأ في الدفاع عن الثورة والجمهورية من خلال اجتراحهم المأثر وتقديم التضحيات سبيلاً لانتصار راية اليمن الاتحادي الجديد عالياً المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وقال خلال اتصاله اليوم بمحافظ مأرب اللواء سلطان العراده :” ان مأرب وابناءها وإقليم سبأ بصورة عامة سيظلون كما عهدهم شعبنا صناع فجر الثورة ورواد النضال والتحرر والبطولة والبسالة والفداء”.

وثمن فخامته المواقف المشرفة التي يسطرها أبناء مأرب ومعهم الجيش الوطني واحرار اليمن وبدعم ومساندة من الاشقاء في التحالف العربي لدحر فلول وقوى التمرد من المليشيات الحوثية الإيرانية التي تزج بالأبرياء والمقرر بهم وقوداً في حربها العبثية على شعبنا ووطننا خدمة لأهداف واجندة ايران واطماعها التوسعية.

واطّلع رئيس الجمهورية خلال الاتصال على مستجدات الأوضاع الميدانية والاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظة واهمية استباب الامن والاستقرار بصورة عامة.

وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة المحلية في محافظة مأرب على مختلف الصعد ومنها العمل على استباب الامن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين من المحافظات المجاورة اثر الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الانقلابية.

وشدد فخامة الرئيس على أهمية توحيد اللحمة وتعزيز الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وادواتها واذرعها المختلفة.. مؤكداً على تقديم كافة اشكال المساندة والدعم ميدانياً وخدمياً وفي مختلف المجالات .

من جانبه، عبر محافظ مأرب عن تقديره وامتنانه لفخامة الرئيس ومتابعته الدائمة لمختلف التطورات والأوضاع والمستجدات في مارب والوطن عموم ..مؤكداً وقوف أبناء مأرب صفاً واحداً الى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. حتى عودة الامن والاستقرار الى ربوع الوطن.

وثمن المحافظ العرادة جهود فخامة الرئيس على حرصة ومتابعته المعهودة للوقوف على مختلف الاحتياجات والتفاصيل لما من شأنه تحقيق سبل الانتصار وتعزيز النجاح وتلافي القصور .. لافتاً الى وقوف أبناء محافظة مارب وإقليم سبا مع ترسيخ الامن والاستقرار وتثبيت اركان الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.