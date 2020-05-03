الرئيس هادي يصدر اول توجيه بشأن تعز عقب ظهور كورونا في المدينة

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، بحشد الإمكانات والجهود للارتقاء بالخدمات في مختلف المجالات ومنها القطاع الصحي في المحافظة في ظل انتشار الأوبئة والفيروسات وخصوصاً فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تسجيل اول حالتي إصابة بالفيروس بالمحافظة.

واطلع رئيس الجمهورية خلال اتصاله بمحافظ تعز، على طبيعة الأوضاع الخدمية والتنموية والصحية وسير عمل الأجهزة التنفيذية في أداء مهامها والارتقاء بواجباتها في خدمة المجتمع.. مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتعاون كافة الأجهزة المختصة والعمل معاً على مواجهة جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات والتدابير المعمول بها من حيث الإرشادات والوقاية وغيرها من الاحتياطات اللازمة .

واكد فخامة الرئيس مجدداً على توجيهاته للحكومة ووزارة الصحة العامة والسكان واللجنة العليا للطوارئ في هذا الصدد، من خلال دعم القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الوقاية والسلامة للكادر الطبي وفرق الترصد والمتابعة.

وأشاد فخامة الرئيس بالجهود المبذولة في هذا الاطار من قبل السلطة المحلية والقطاع الصحي بالمحافظة والتعامل الإيجابي مع اكتشاف اول الحالة المصابة بالفيروس وحجرها صحياً وتقديم لها الرعاية الصحية اللازمة.

من جانبه، ثمن محافظ تعز جهود فخامة الرئيس واهتمامه الدائم بمتابعة الأوضاع بالمحافظة في مختلف المجالات.. مؤكداً ان السلطة المحلية ولجنة الطوارئ بالمحافظة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية في تعز واتخذت الإجراءات اللازمة لمجابهة الفيروس .. كما هي كذلك متابعة احتياجات المواطن ومتطلباته الأساسية