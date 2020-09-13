الرئيس هادي يعقد اجتماعا استثنائيا بقيادات الدولة العليا

ترأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء الْيَوْمَ اجتماعاً استثنائيا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وخاصة ما يتصل بالأوضاع الخدمية والمعيشية والتطورات الميدانية.

وأكد فخامة الرئيس على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.. مشدداً على أهمية مضاعفة وتظافر الجهود من قبل كل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لملامسة واقع واحتياجات المواطن والتفاعل وتلبية احتياجاته ومتطلباته الأساسية وتخفيف من معاناته التي ضاعفت من أعبائها قوى التمرد والانقلاب.

وثمن فخامة الرئيس صمود وتضحيات حماة الوطن وأبناء اليمن من قبائل وشيوخ وشباب وكهول التي سطروها من ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس.. منوهًا بجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الدائم لليمن وعلى مختلف المستويات.

وأكد على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل تماسكها لمقاومة الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة.

كما أكد فخامته على أهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي يصب في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها مارب والجوف والبيضاء والضالع والساحل وغيرها لافتاً إلى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات.

إلى ذلك قدم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إيجازًا عن عدد من المواضيع المتصلة بنشاط مؤسسات الدولة فضلًا عن الوضع الاقتصادي وتحدياته التي استعرض مؤشراتها رئيس الحكومة المكلف والتصورات الممكنة لتجاوزها والحد من اثارها.

كما تم في الاجتماع مناقشة عددا من القضايا والموضوعات المطروحة واتخذ بشأنها ما يلزم.