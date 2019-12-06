الرئيس هادي يوجه بتشكيل لجنة برئاسة النائب العام للتحقيق في استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي

│الخبر | سبأ

وجه فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

واقتضى توجيه فخامة الرئيس ان يتم تشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.