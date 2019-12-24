الخبر اليمني

الرئيس هادي يُجّمد العمل بإتفاق الرياض

25 ديسمبر، 2019
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الرئيس هادي يُجّمد العمل بإتفاق الرياض

│الخبر | متابعات

كشفت مصادر رئاسية مطلعة عن ان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بتجميد الشق السياسي في اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي رعته المملكة العربية السعودية نوفمبر الماضي.
وأكدت المصادر أن الرئيس عبدربه منصور هادي، وجه الجانب الحكومي بعدم مناقشة الشق السياسي في الاتفاق لحين الانتهاء الشقين العسكري والأمني، مؤكدا رفضه القفز على بنود الاتفاق أو الانتقاء في تنفيذ بنود الاتفاق. بحسب “عدن الغد”.
وأشار المصادر ان المملكة العربية السعودية (راعية اتفاق الرياض) وعدت الرئيس بإنجاز الشقين الأمني والعسكري، قبل الحديث ومناقشة الشق السياسي.
والشق السياسي في اتفاق الرياض هو الخاص بتعيين محافظين وتشكيل حكومة مصغرة تضم جميع قوى الشرعية.
ورغم مضي اكثر من شهر ونصف على توقيع اتفاق الرياض، لم يتم تنفيذ أي من بنوده، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله بين طرفيه.

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الرئيس الرياض العمل بإتفاق هادي يجمد

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