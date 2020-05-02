اليمن العربي

الرئيس يؤكد أهمية ضبط الأوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى سقطرى

3 مايو، 2020
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أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أهمية ضبط الأوضاع فى محافظة أرخبيل سقطرى وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسلام والحفاظ على السكينة العامة وحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. 

وشدد الرئيس اليمنى – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية – على أهمية وحدة الصف، ولم الشمل بين أبناء الوطن ورفقا السلاح فى سقطرى جزيرة الأمن والاستقرار والوئام والسلام الذى عرفت به وابنائها على مر العصور.

وأشاد الرئيس اليمنى – خلال اتصاله بمحافظ أرخبيل سقطرى رمزى محروس – بجهود ودور أبناء المحافظة وتعاونهم مع القيادات العسكرية والأمنية وممثلى قوات تحالف دعم الشرعية المرابطين فى الجزيرة لاستتباب الامن والاستقرار.

وأطلع الرئيس اليمنى – خلال الاتصال – على تداعيات الأوضاع فى محافظة أرخبيل سقطرى، مطمئنا على الجميع وموجهاً بضرورة ضبط الأوضاع ليسود الأمن والاستقرار والسلام الذى عرفت به سقطرى على الدوام وابناءها المسالمين الكرام، مؤكدا على الدور الذى يقوم به المحافظ وأبناء الجزيرة الشرفاء لحفظ امن واستقرار وسلامة الجميع.

من جانبه وضع محافظ سقطرى – الرئيس اليمنى – أمام التطورات والأوضاع التى شهدتها المحافظة، مثمناً توجيهاته ومعبراً عن تقديره للمتابعة المستمرة من قبل فخامة الرئيس لأوضاع الجزيرة فى مختلف الأوقات والظروف.

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