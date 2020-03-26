الربيزي: أسبوع فاصل بين كورونا والعاصمة عدن

أكد الناشط السياسي أحمد الربيزي، اليوم، أنه منذ وصول آخر رحلة قادمة إلى مطار عدن منذ حوالي أسبوع لم يتم تسجيل أي حالات مصابة بكورونا.

وكتب الربيزي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”مر أسبوع بسلام،أسبوع منذ وصلت آخر رحلة قادمة إلى مطار عدن، ولم يعلن خلال الأسبوع عن تسجيل أي حالة بوباء كورونا في عدن”.

وأضاف:”باقي أسبوع من فترة الحضانة التي قدرتها الصحة العالمية بـ14يوماً، والتي تظهر خلالها أعراض المصاب بالوباء، نتمنى أن تمر فترة الـ14 يوم دون تسجيل إي إصابة”.