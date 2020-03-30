4 مايو
الربيزي : إبعاد الشرعية عن الاصلاح وهيلكتها شرط لبقائها
اخبار وتقارير
الإثنين – 30 مارس 2020 – الساعة 08:25 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
اكد الناشط السياسي الجنوبي “احمد الربيزي” بإن الشرعية وجيشها لن يستقيم دون هيكلة وإبعاد الفاشلين.
وقال الربيزي، في تغريدة له: قبل سقوط الجوف دعونا لإعادة هيكلة قوات “الشرعية” في مأرب والجوف وتسليم القيادة لضباط محترفين، وإبعاد قيادة الجبهات عن أمراء حزب الإصلاح الذين يسهل شراء ولاءاتهم الحزبية.
وأضاف : لكن! أطراف في الشرعية تدعم بقائهم وتصرعلى تكرار الفشل
مشيرا بان الشرعية وجيشها لن يستقيموا إلا بهيكلتهم وابعاد الفاشلين.