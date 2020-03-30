4 مايو

الربيزي : إبعاد الشرعية عن الاصلاح وهيلكتها شرط لبقائها

30 مارس، 2020
0

اخبار وتقارير

الإثنين – 30 مارس 2020 – الساعة 08:25 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

اكد الناشط السياسي الجنوبي “احمد الربيزي” بإن الشرعية وجيشها لن يستقيم دون هيكلة وإبعاد الفاشلين.
وقال الربيزي، في تغريدة له: ‏قبل سقوط الجوف دعونا لإعادة هيكلة قوات “الشرعية” في مأرب والجوف وتسليم القيادة لضباط محترفين، وإبعاد قيادة الجبهات عن أمراء حزب الإصلاح الذين يسهل شراء ولاءاتهم الحزبية.
وأضاف : لكن! أطراف في الشرعية تدعم بقائهم وتصرعلى تكرار الفشل
مشيرا بان الشرعية وجيشها لن يستقيموا إلا بهيكلتهم وابعاد الفاشلين.


مواضيع قد تهمك

الوسوم
إبعاد الاصلاح الربيزي الشرعية شرط عن لبقائها وهيلكتها

إقرا أيضا

Photo of رئيس انتقالي جردان بشبوة يزور مركز عميق ويدشن حملة التوعية بفيروس كورونا

رئيس انتقالي جردان بشبوة يزور مركز عميق ويدشن حملة التوعية بفيروس كورونا

30 مارس، 2020
Photo of رئيس انتقالي لحج يدشن حملة التوعية للوقاية من فيروس كورونا

رئيس انتقالي لحج يدشن حملة التوعية للوقاية من فيروس كورونا

30 مارس، 2020
Photo of الكشف عن العقل المدبر لجريمة اغتيال موظفي الهلال الأحمر بعدن

الكشف عن العقل المدبر لجريمة اغتيال موظفي الهلال الأحمر بعدن

30 مارس، 2020
Photo of لقاء موسع بمسيمير لحج يضع الترتيبات النهائية لمواجهة وباء كورونا

لقاء موسع بمسيمير لحج يضع الترتيبات النهائية لمواجهة وباء كورونا

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق