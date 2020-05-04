الربيزي: الانتقالي سجل حضوره كواجهة جنوبية.. ويتم التعامل معه بشكل رسمي

قال الناشط السياسي والإعلامي أحمد الربيزي، اليوم، إن إعلان عدن التاريخي في 4مايو 2017م كان علامة فارقة في تاريخ الجنوب، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي سجل حضوره كواجهة جنوبية ويتم التعامل معه بشكل رسمي.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: ” إعلان عدن التاريخي في 4مايو 2017م كان علامة فارقة في تاريخ الجنوب، خاصة وأنه أسس قاعدة متينة لانطلاق نضال سياسي تنظيمي، بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وأضاف: “والذي سجل اليوم حضوره على المستوى الإقليمي والدولية كواجهة جنوبية يتم التعامل معه بشكل رسمي”.