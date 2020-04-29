الربيزي: جبهات القتال في الضالع تقاتل لصد الغزو الحوثي

أشاد الناشط السياسي أحمد الربيزي، اليوم الثلاثاء، بصمود جبهات القتال في الضالع بوجه مليشيا الحوثي.

وكتب الربيزي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد العربي”:”جبهات الضالع تقاتل ببسالة لصد الغزو الحوثي”.

وأضاف:”أوامر “هادي”وشلة العليمي تقضي بعدم صرف غذاء لجنود هذه الجبهات، مرتبات الجنود الأبطال فيها موقفة منذ عدة شهور، إعلام “التحالف العربي” لا يعيرها أي اهتمام، إعلام الإخونجية يجير صمودها لجيشه الوطني الوهمي”.

وتابع في تغريدة أخرى:”تُركت ‏جبهات الضالع تقاتل منفردة، حين سكتت كل جبهات الإخونجية وتساقطت واحدة تلو الأخرى، خلال خمس سنوات” .

وأضاف: “لم تسجل هذه الجبهات خائن في صفوفها، لم تسلم موقع بعدته للحوثي بتكتكه، لم تخترقها مليشيا الغزو الحوثي، لم تعتمد على طيران التحالف بشكل رئيسي.

وأشار الربيزي أن صمود جبهات الضالع كان نتيجة طبيعية لمقاتلين قدموا لصمودهم ثمن غالي خلال خمسة أعوام .

وكتب الربيزي في تغريدة جديدة تابعها “المشهد العربي” : ‏لم يكن صمود جبهات الضالع محض الصدفة، بل نتيجة طبيعية لمقاتلين بعقيدة قتالية وطنية جنوبية، قدموا لصمودهم ثمن غالي خلال خمسة أعوام .

وأضاف:”الآف من الشهداء الأبطال جنود وضباط ومواطنين رجال ونساء، الآف من الجرحى، خسائر لاتحصي في الممتلكات الخاصة والعامة”.

وعبر عن فخر أبناء الجنوب بالمقاتلين في جبهات الضالع مشيراً أنهم لا يمثلون منطقة أو محافظة، بل يمثلون كل الجنوب: “من حقنا ان نفتخر بأبطال الجنوب الذين يدافعون عن حدنا الشمالي في جبهات الضالع.

واضاف:”لانهم جنوبيين مؤمنين بواجب الدفاع عن الأرض والعرض، لانهم لا يمثلون منطقة او محافظة، بل يمثلون الجنوب، وفيهم من كل مناطق الجنوب ، لانهم رفعوا رؤسنا بصمودهم ولم يخذلونا يوما”.