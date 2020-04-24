المشهد العربي

الربيزي: مظاهرات غاصبة بعدن احتجاجا على سوء الخدمات

25 أبريل، 2020
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قال الناشط السياسي أحمد الربيزي، إن أهالي عدن خرجوا في مظاهرات غاضبة احتجاجا على سوء الخدمات.

وكتب الربيزي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”تظاهرات غاضبة بعدن احتجاجا على انقطاع الكهربا والمياه في اغلب أحياءها”.

وأضاف:”ففي كريتر خرجت تظاهرة تطالب بإقالة مدير مديرية كريتر وقطعوا الطرقات، وفي خورمكسر والمنصورة أحرق متظاهرون تواير وقطعوا الطرقات،وهتفوا بشعارات ضد الشرعية واتهموا التحالف بالتغاضي عن عبث الشرعية بمؤسساتهم وتدميرها”.

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