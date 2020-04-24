الربيزي: مظاهرات غاصبة بعدن احتجاجا على سوء الخدمات

قال الناشط السياسي أحمد الربيزي، إن أهالي عدن خرجوا في مظاهرات غاضبة احتجاجا على سوء الخدمات.

وكتب الربيزي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”تظاهرات غاضبة بعدن احتجاجا على انقطاع الكهربا والمياه في اغلب أحياءها”.

وأضاف:”ففي كريتر خرجت تظاهرة تطالب بإقالة مدير مديرية كريتر وقطعوا الطرقات، وفي خورمكسر والمنصورة أحرق متظاهرون تواير وقطعوا الطرقات،وهتفوا بشعارات ضد الشرعية واتهموا التحالف بالتغاضي عن عبث الشرعية بمؤسساتهم وتدميرها”.