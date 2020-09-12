المشهد العربي

الربيزي: هذا دليل عمق العلاقة بين شعب الجنوب والسعودية

12 سبتمبر، 2020
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قال الناشط السياسي أحمد الربيزي، اليوم الجمعة، إن لقاء الرئيس عيدروس الزُبيدي بالجالية الجنوبية في السعودية دليل على عمق العلاقة الأخوية بين شعب الجنوب والمملكة.

وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “التحرك السياسي لسيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، بلقاءاته السابقة في الرياض، مع الدبلوماسيين الأجانب، واليوم لقاؤه بالجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية حدث غير عادي، وهذا يدل دلالة راسخة على عمق العلاقات الأخوية التي تربط شعب الجنوب العربي وقيادته بالقيادة الحكيمة للمملكة”.

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