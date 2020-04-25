عدن تايم

الرجل الثاني في محطة الحسوة يؤكد عودة التوليد الكهربائي لمحطة مياه مدينة الشعب

26 أبريل، 2020
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أكد نائب مدير محطة الحسوة المهندس نوفل مجمل في تصريح خاص لاذاعة (هنا عدن) تمكن فرق الصيانة في محطة الحسوة من اصلاح الاعطاب في قسم الكهربائي الخاص بتوليد محطة مياه المغذية لمدينة الشعب والمناطق المحيطة بها.

وقال المهندس مجمل ان القسم الكهربائي الخاص بمحطة المياه لمدينة الشعب احترق نتيجة مياه الامطار والسيول التي شهدتها العاصمة عدن حيث أدى ذلك لخروج مولدات القسم عن الخدمة بشكل كامل ليتوقف ضخ المياه عن المدينة والمناطق المحيطة.

وأشار نائب مدير محطة الحسوة أن الفرق الهندسية في محطة الحسوة بذلت جهود كبيرة حتى تمكنت من اصلاح المولدات والاعطاب التي اصيبت بها ليتم اعادة التيار للخدمة مبشرا المواطنين في تلك المناطق بعودة ضخ المياه الى منازلهم.

وشكر المهندس محمل كافة فرق الصيانة في المحطة على جهودهم الاسثنائية خلال الايام الماضية بعد الاضرار البالغة التي تعرضت لها محطة الحسوة خاصة وكافة الشبكة الكهربائية في مختلف مديريات العاصمة.

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