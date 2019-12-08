الردفاني يدين العمل التعسفي الذي أقدمت عليه قوات حزب الاصلاح اليمني ضد شباب وادي حضرموت ⋆

(نخبة حضرموت) خاص

أدان الاعلامي رامي الردفاني الاعمال التعسفية التي تعرض لها شباب وادي حضرموت صباح أمس السبت 7 ديسمبر 2019م ، من قبل قوات الامن المركزي التابعة لحزب الاصلاح المسيطرة على وادي حضرموت.

واعتبر الردفاني إن هذا العمل الجبان الذي اقدمت عليه قوات الاصلاح يعتبر خرقاً لاتفاق الرياض الذي وقع بين المجلس الانتقالي والشرعية اليمنية واستمرار لسياسة القمع والتنكيل التي تتبعها قوى الاحتلال اليمني منذ عام 94م.

وأكد الردفاني ان ما أقدمت عليه قوات حزب الاصلاح اليمني بوادي حضرموت أمس من اعتقال عدد من الشباب بسيئون بعد قيامهم بفعالية جماهيرية لافشال مؤتمر لإشهار الإئتلاف الوطني الجنوبي المزعوم يعتبر جرم يحاسب عليه مرتكبوه حسب القوانين المشروعة التي كفل بها حرأية الرأي .