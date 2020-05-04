الرش الضبابي مشوار جديد في الحملة الانسانية للمؤسسة الخيرية التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في عدن

صورة لتدشين الرش الضبابي للمؤسسة الخيرية لمجموعة هائل

اطلقت المؤسسة الخيرية التابعة لمجموعة هائل سعيد انعم وشركاه , محطة جديدة في مشوار حملتها الانسانية التي استنهضت فيها كل الهمم , لمساعدة متضرر الأمطار في مديريات عدن ، والتي شملت شفط مياه الامطار , إزالة اكوام الاتربة والاحجار , وفك سداة المجاري , إضافة التي تقديم السلل الغذائية وصرف التعويضات لمن تعرضت منازلهم للأضرار والاسر التي فقدت احد افرادها.

حيث دشنت مساء الاحد ، حملة الرش الضبابي التي من شانها , تحقق حالة انتشار البعوض الذي افتك بحياة الكثيرين من ابناء عدن , وتسبب في تفشي الامراض القاتلة.. فمن خلال اللجان المكلفة بالعمل وما تم رصده للمناطق التي اصبحت عرضة لانتشار “البعوض” تم توزيع الجهود ووضعها على خارطة البرنامج الموضوع في الحملة التي نفذت على مدار الاسابيع الماضية وحققت نجاح كبير . اشاد به كثير من ابناء عدن وقياداتها وشخصياتها.

واستهدفت الحملة منذ انطلاقها , الكثير من المواقع التي نالت منها أضرار السيول .. في الكبسة والشيخ اسحاق وكاسترو في المعلا , والقطيع والمرسابة والعيدروس وشعب العيدروس في “كريتر” اضافة الى القلوعة واحياء “التواهي” ومواقع في الشيخ عثمان وخور مكسر .. وكسرت الأعمال التي نفذت في الحملة , حالة من الجمود . ظلت ترافق ابناء عدن وتزيد معاناتهم مع الوضعية الصعبة التي خلفتها الامطار على واقع المدينة واطرافها المترامية.

وجاء انطلاق حملة الرش الضبابي “مساء اليوم” ليكون حلقة جديدة وخطوة مرافقة ، تلامس حقيقة ما يدور من وضعية صعبة لانتشار البعوض ، وحالة الهلع التي اصابت الناس وأوجدت لهم مساحة من الشتات .. وستستمر الحلمة التي تنفذها المؤسسة الخيرية لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ، وفقا لبرنامج وضع ستستهدف فيه مناطق عدة في كل مديريات عدن ، التي مازالت تعاني إنتشار الناس , وايضا لإيجاد حماية في المدن العدنية , التي تفشت فيها الامراض وزهقت من خلالها كثير من الارواح.

يذكر ان الحملة الانسانية لمؤسسة مجموعة هائل سعيد انعم التي قوبلت بترحيب كبير وعبر اهالي عدن عن تقديرهم لها لاهمية توقيتها ومساحتها الواسعة.. قد أنجزت كثير في سكة إزالة اكوام الاتربة وشفط المياه وفك سداة المجاري التي كانت هما واضحا وصريح يفرض نفسه على الناس في مساكنهم وشوارعهم.