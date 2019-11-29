اليمن العربي

الرصاص الراجع ينقل سجيناً إلى العناية المركزة بعد أيام من مقتل شاب بإب

اليمن العربي اليمن العربي منذ ثانيتين
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إب – اليمن العربي 

نقل أحد نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب، إلى العناية الفائقة بعد إصابته برصاص راجع، وسط فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن أحد نزلاء السجن المركزي بمدينة إب، أصيب برصاص راجع أثناء صلاة الظهر في حوش السجن المركزي.

وأضافت المصادر أن السجين يدعى “صدام الدماسي” ولا يزال بحالة صحية حرجة نتيجة خطورة الإصابة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من مقتل الشاب “محمد الرجوي” برصاص راجع في مدينة إب.

يذكر أن العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء يسقطون قتلى وجرحى جراء الرصاص الراجع الناجم عن إطلاق الأعيرة النارية بكثافة عالية في مناسبات الزفاف وأثناء تشيع المليشيا الحوثية لقتلاها أو أثناء تبادل إشتباكات ومواجهات بين مسلحين بعدد من البلدات والمناطق بالمحافظة.
 

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اليمن العربي

اليمن العربي

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