الرقص_على_اشلاء_الابرياء ..هاشتاج جنوبي مناهض “للإخوان” في شبوة يقتحم تويتر

المكلا (المندب نيوز) خاص

تصدر هاشتاج#الرقص_على_اشلاء_الابرياء الذي أطلقه نشطاء جنوبيون منصات التواصل الاجتماعي

وكشف إطلاق الهاشتاج الاستياء الذي يعم الجنوب بعد اصرار السلطات الإخوانية ممثلة بمحافظ شبوة على إقامة حفل فني بعد ساعات من استشهاد اكثر من 110 شاب جنوبي بقصف حوثي في مأرب دون اعتبار ومراعاة مشاعر أسر ضحايا الاستهداف الغادر.

ورفض محافظ شبوة، محمد بن عديو، التابع لمليشيا الإخوان الإرهابية، تأجيل حفل فني تراثي، أقامه اليوم الاثنين، وسط مشاعر حزن غلبت على أهالي المحافظة، تضامنا مع ضحايا مجزرة مأرب.

وقالت مصادر إن سلطات الإخوان في محافظة شبوة رفضت مقترح تأجيل احتفال فني تراثي بعد وقوع الهجوم، لافتة عن دخول عدد من وجهاء المحافظة في مفاوضات لتأجيل الحفل الفني، إلا أن بن عديو أصر على قراره.