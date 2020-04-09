الرواد للتنمية تنفذ مشروع السلات الغذائية لأسر الأيتام في العاصمة عدن





دشنت مؤسسة الرواد للتنمية يوم الأربعاء مشروع توزيع السلة الغذائية لأسر الأيتام بالعاصمة المؤقته عدن وذلك بتمويل من فاعل خير

وأوضح مدير المؤسسة الأستاذ شكري حدير ان هذا المشروع يأتي ضمن مساعي المؤسسة للقيام بدورها الاغاثي والتنموي

لقد تم استهــداف أسر الأيتام.



وعبر مدير المؤسسة عن شكرة الجزيل لكل من ساهــم في التخفيف من معاناة الفقراء كما أشاد بجهود فاعلي الخير لما يقدمونة من مساعدات أنسانية ..



مشــيراً على ضرورة مواصلة الجهود والدعــم من قبــل فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضــاء لرفع المعانــاة عن المحتاجين والتخفيف من معاناتهم خصوصاً في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد ..