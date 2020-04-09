عدن الغد

الرواد للتنمية تنفذ مشروع السلات الغذائية لأسر الأيتام في العاصمة عدن

9 أبريل، 2020
0
الرواد للتنمية تنفذ مشروع السلات الغذائية لأسر الأيتام في العاصمة عدن

 
 
دشنت مؤسسة الرواد للتنمية يوم الأربعاء مشروع توزيع السلة الغذائية لأسر الأيتام بالعاصمة المؤقته عدن وذلك بتمويل من فاعل خير
وأوضح مدير المؤسسة الأستاذ شكري حدير ان هذا المشروع يأتي ضمن مساعي المؤسسة للقيام بدورها الاغاثي والتنموي
لقد تم استهــداف أسر الأيتام.
 
وعبر مدير المؤسسة عن شكرة الجزيل لكل من ساهــم في التخفيف من معاناة الفقراء كما أشاد بجهود فاعلي الخير لما يقدمونة من مساعدات أنسانية ..
 
مشــيراً على ضرورة مواصلة الجهود والدعــم من قبــل فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضــاء لرفع المعانــاة عن المحتاجين والتخفيف من معاناتهم خصوصاً في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد ..

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأيتام الرواد السلات العاصمة الغذائية تنفذ عدن في لأسر للتنمية مشروع

إقرا أيضا

Photo of مدراء عموم ” الشؤون الاجتماعيه والصحة وغرفة عمليات المحافظة” بزيارة لمركز الحميات والعزل الصحي بساحل حضرموت .  

مدراء عموم ” الشؤون الاجتماعيه والصحة وغرفة عمليات المحافظة” بزيارة لمركز الحميات والعزل الصحي بساحل حضرموت .  

9 أبريل، 2020
Photo of مركز أمن شحير يقوم بإتلاف كمية من القات وذلك بعد استلامه من نقطة الصلب

مركز أمن شحير يقوم بإتلاف كمية من القات وذلك بعد استلامه من نقطة الصلب

9 أبريل، 2020
Photo of المحافظ سالمين يوجه برفع كشف بافراد الامن الملزمين بحماية المحاجر الصحية

المحافظ سالمين يوجه برفع كشف بافراد الامن الملزمين بحماية المحاجر الصحية

9 أبريل، 2020
Photo of شبوة.. بالصور .. مياه المجاري تغرق مدينة جول الريدة عاصمة مديرية ميفعة.

شبوة.. بالصور .. مياه المجاري تغرق مدينة جول الريدة عاصمة مديرية ميفعة.

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق