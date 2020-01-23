الرياضية السعودية تعلن رسمياً نقل مباراة ريال مدريد وبقية مباريات كأس الملك

سبورت 360- أعلنت شبكة القنوات الرياضية السعودية حصولها على حقوق بث مُباريات كأس ملك إسبانيا، وهي البطولة الثانية من حيث الأهمية في المُسابقات المحلية في بلاد الماتادور مع الدوري الإسباني، وتحظى بمُتابعة الملايين من عُشاق كرة القدم حول العالم.

مُباراة ريال مدريد في الكأس منقولة عبر الرياضية السعودية

وأعلنت الشبكة الرياضية السعودية بث مُباريات الكأس اعتباراً من مُباراة ريال مدريد ضد أونيونيستا، مساء اليوم، ويلتفي حالياً برشلونة ضد إيبيزا.

فيما ستنطلق بعد قليل مُباريات ريال سوسيداد ضد إسبانيول، وبادالونا ضد غرناطة، ويستقبل جيرونا فريق فياريال، ويحل إسبانيول ضيفاً على ريال سوسيداد، فيما يلتقي تينيرفي مع بلد الوليد.

وفي مُباريات الغد، يلتقي في إطار نفس الدور، لوجرونيس ضد فالنسيا، و ديبورتيفو ميرانديس ضد سلتا فيجو، ويستقبل إيبرو فريق ليجانيس، ويحل إيبار ضيفاً على باداجوز، ويستضيف كولتورال ليونيسيا فريق أتلتيكو مدريد، فيما يحل ريال بيتيس ضيفاً على رايو فاليكانو.

مُباريات الدور بدأت أمس بمباريات ريال سرقسطة ضد مايوركا و انتهت بفوز سرقسطة بثلاثة أهداف لهدف، وفوز أوساسونا على ريكرياتيفو بثلاثة أهداف لهدفين، وانتصار إشبيلية على ليفانتي بثلاثة أهداف لهدف.

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